Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı, Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Jorgji'nin yardımcılıklarını, aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR'E RUMEN HAKEM

Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise; J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma ekibi ile karşılaşacak.

Mücadelede Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.