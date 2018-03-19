Avrupa liglerinde Türk rüzgarı esiyor

Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı

1 2 gol atan Enes Ünal, İspanya manşetlerinde Villarreal forması giyen Enes Ünal, Atletico Madrid maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Enes'in muhteşem performansı İspanya'da manşetlere taşındı.

2 Şenol Güneş: Uzaydan gelmişçesine mücadeleden uzaktık Başakşehir karşısında önemli bir kayıp yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş "ilk yarıda sanki uzaydan gelmişcesine mücadeleden uzaktık" dedi.

3 Batuhan, Sakarya'da gollerine devam ediyor Sakaryaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, Altay maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

4 Belhanda: Bizim stat, Kadıköy'den daha iyi Fenerbahçe derbisini değerlendiren Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda "Fenerbahçe taraftarları tribünde gergindi. Bence bizim stadımızdaki atmosfer daha güzel" dedi.

5 Aykut Kocaman derbinin faturasını hakeme kesti Teknik ekibiyle derbiyi değerlendiren Aykut Kocaman, kurmaylarına yaptığı açıklamada "G.Saray maçında takım olarak ne gerekiyorsa yaptık. Ancak hakem kazanmamıza izin vermedi." dedi.

6 Fatih Terim'den oyuncularına: Kadıköy'de siz kazandınız Kadıköy deplasmanındaki oyundan memnun olan Fatih Terim, maç sonu yaptığı konuşmada "Benim gözümde siz bu maçı kazandınız" diyerek futbolcularını gelecek haftalar için motive etti.

7 Ronaldo'nun 4 golü zafere uçurdu La Liga'nın 29. haftasında Girona'yı ağırlayan Real Madrid, Ronaldo'nun 4 gol attığı maçı 6-3 kazandı.

8 Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Negrero'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

9 Başakşehir'den Çanakkale ve Afrinli koreografi Başakşehir taraftarları, Beşiktaş maçı öncesi yaptıkları koreografiyle hem 18 Mart Çanakkale Deniz zaferimizi hem de Afrin'i unutmadı.