Avrupa liglerinde uygulanan yabancı kuralları

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 yabancı kuralını değiştirerek, 6+2+2 sistemini getirmeyi planlıyor. Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği'nde tartışılmaya açılacak olan konuya dair farklı bakış açıları var.

Çoğunluk 14 yabancı kuralını savunsa da yerli oyuncuların kural nedeniyle gelişemediğini, dolayısıyla da ülke futbolunun geride kaldığını ifade edenler de mevcut.

Ancak diğer Avrupa liglerindeki kurallara baktığımız zaman ülke futbolunun gelişmesi, yerli oyuncuların daha fazla şans bulmasının kuralla pek bir alakası olmadığı ortaya çıkıyor.

Hem ligleri hem ülke takımları başarılı olan ülkelerin birçoğunda yabancı oyuncu kuralı serbest.

İşte diğer liglerdeki yabancı kuralları:

İNGİLTERE PREMİER LİGİ

Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok (Şartlı)

Kadroda bulundurulabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)

Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız

Şart: Yabancı oyuncuların, milli takımlarında oynama sayıları

FIFA sıralaması: 6

2010 Dünya Kupası: Son 16

2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final

2014 Dünya Kupası: Grup sonuncusu

2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16

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