Avrupa liglerinde uygulanan yabancı kuralları

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 yabancı kuralını değiştirerek, 6+2+2 sistemini getirmeyi planlıyor. Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği'nde tartışılmaya açılacak olan konuya dair farklı bakış açıları var.
Çoğunluk 14 yabancı kuralını savunsa da yerli oyuncuların kural nedeniyle gelişemediğini, dolayısıyla da ülke futbolunun geride kaldığını ifade edenler de mevcut.
Ancak diğer Avrupa liglerindeki kurallara baktığımız zaman ülke futbolunun gelişmesi, yerli oyuncuların daha fazla şans bulmasının kuralla pek bir alakası olmadığı ortaya çıkıyor.
Hem ligleri hem ülke takımları başarılı olan ülkelerin birçoğunda yabancı oyuncu kuralı serbest.
İşte diğer liglerdeki yabancı kuralları:
İNGİLTERE PREMİER LİGİ
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok (Şartlı)
Kadroda bulundurulabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Yabancı oyuncuların, milli takımlarında oynama sayıları
FIFA sıralaması: 6
2010 Dünya Kupası: Son 16
2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2014 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16
İSPANYA LA LIGA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
FIFA sıralaması: 9
2010 Dünya Kupası: Şampiyon
2012 Avrupa Şampiyonası: Şampiyon
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16
ALMANYA BUNDESLIGA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Kadroda en az 12 Almanya pasaportlu, 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurulması
FIFA sıralaması: 15
2010 Dünya Kupası: Üçüncülük
2012 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
2014 Dünya Kupası: Şampiyon
2016 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
İTALYA SERIE A
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
FIFA sıralaması: 21
2010 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2012 Avrupa Şampiyonası: İkincilik
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
FRANSA LIGUE 1
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
FIFA sıralaması: 1
2010 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2014 Dünya Kupası: Çeyrek final
2016 Avrupa Şampiyonası: İkincilik
2018 Dünya Kupası: Şampiyon
HOLLANDA EREDIVISIE
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: 18,19 ve 20 yaşındaki futbolcular için asgari maaş
FIFA sıralaması: 17
2010 Dünya Kupası: İkincilik
2012 Avrupa Şampiyonası: Grup sonuncusu
2014 Dünya Kupası: Üçüncülük
2016 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
BELÇİKA 1. LİG
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Altyapıdan yetişen en az 6 oyuncu bulundurulması
FIFA sıralaması: 2
2010 Dünya Kupası: Katılamadı
2012 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
2014 Dünya Kupası: Çeyrek final
2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
PORTEKİZ PREMIER LİGİ
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
FIFA sıralaması: 7
2010 Dünya Kupası: Son 16
2012 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Şampiyon
TÜRKİYE SÜPER LİG
Yabancı oyuncu sınırlaması: Var
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: 14
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 11
Şart: Kadroda 2'si altyapıdan 4'ü Türkiye'de yetişen 14 yerli oyuncu bulundurulması. Ayrıca bir Türk kaleci bulundurulma zorunluluğu.
FIFA sıralaması: 38
2010 Dünya Kupası: Katılamadı
2012 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
2014 Dünya Kupası: Katılamadı
2016 Avrupa Şampiyonası: Grup üçüncüsü