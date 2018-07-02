Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Patras kentinde 26 Haziran'dan bu yana devam eden şampiyonanın son gününde klasik yayda madalyalar sahiplerini buldu.

METE'DEN 2 ALTIN MADALYA

Gençler kategorisinde Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Oğuzhan Küçük'ten oluşan Klasik Yay Erkek Takımı, finalde Fransa'yı beraberlik atışları sonrasında yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün yer aldığı Klasik Yay Karışık Takımı, final müsabakasında Ukrayna'yı 6-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. Takım müsabakalarında 2 altın madalyayı boynuna takan Mete Gazoz, ferdi yarışmada klasik yay erkekler finalinde Ukraynalı Ivan Kozhokar ile karşılaştı.

Kozhokar'ı 6-0'la geçen Mete Gazoz, üçüncü altın madalyasını elde etti. Klasik yay kızlar finalinde de bir başka Ukraynalı sporcu Zhanna Naumova'yı 7-3 yenen Gülnaz Coşkun, birincilik kürsüsüne çıktı. Yıldızlar kategorisinde ise Samet Ak ve Selin Şatır'ın oluşturduğu Klasik Yay Karışık Takımı, finalde Almanya'yı 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'yi Samet Ak, Efe Gürkan Maraş ve Ulaş Berkim Tümer'in temsil ettiği Klasik Yay Erkek Takımı, final müsabakasında Rusya'ya 5-3 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçların ardından klasik yayda 5 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu. Milliler, makaralı yayda da 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmişti. Şampiyonayı 7 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamlayan Türkiye, en çok madalya kazanan ülke oldu. 02.07.2018 Avrupa Okçuluk Şampyonası'nda z