Avrupa Oyunları yarın Belarus'ta başlayacak

1 F.Bahçeli Mehmet'le Tolga tatilde sıkı çalışıyor Fenerbahçeli Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci, yeni sezon öncesi Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda çalışmalarını sürdürüyor.

2 Galatasaray'ın hedefinde Yusuf Erdoğan var Galatasaray, bu sezon küme düşen Bursaspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

3 İsveç basını: Beşiktaş Bachirou'yla ilgileniyor İsveç basını, Malmö'nün deneyimli orta saha futbolcusu Bachirou'nun Beşiktaş'a transfer olacağını yazdı.

4 Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den çifte şampiyonluk ITF tarafından Güney Afrika'da düzenlenen Soweto Açık Turnuvası'nda Türk sporcu tekler ve çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı

5 Galatasaray-Chicharito görüşmesinin ayrıntıları Galatasaray'ın Meksikalı golcü Chicharito'nun menajerleriyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

6 Altınordu'dan Trabzon'a transfer tepkisi Altınordu, Trabzonspor'un Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı transfer etmesine tepki gösterdi. İzmir ekibi, transferlerin izinsiz yapıldığını açıkladı.

7 Başakşehir, Vedat'la Skrtel'i istiyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Vedat Muriç'e Başakşehir de talip oldu. Turuncu-lacivertli ekip Skrtel için de harekete geçti.

8 Fenerbahçe, Meksika'dan savunmacı alıyor Fenerbahçe, bonservisi Meksika'nın Tigres kulübünde bulunan Fransız stoper Timothee Kolodziejczak'ı transfer ediyor.

9 Galatasaray'dan Brezilyalı sağ beke teklif Galatasaray, Brezilyalı sağ bek Guga için Atletico Minero'ya Mariano ve 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu.