Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda rakiplerimiz

İlk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Polonya, Slovakya ve Macaristan) düzenlenecek turnuvanın grupları, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.
Kura çekimine CEV Başkanı Alexander Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile diğer ev sahibi ülke federasyonlarının temsilcileri katıldı.
Kura çekimi sonucunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta yer aldı. Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde 2017'de gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle turnuvaya katılma hakkı kazanan Türk Milli Takımı, kurada A, şampiyonanın diğer ev sahiplerinden Polonya B, Macaristan C, Slovakya ise D Grubu'na doğrudan girdi.
GRUPLAR
Kura çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan
B Grubu: Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya
C Grubu: Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya
D Grubu: Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre