Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda rakiplerimiz

1 Victor Moses İstanbul’da Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Victor Moses İstanbul’a geldi.

2 Higuain sezon sonuna kadar Chelsea'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

3 Moses Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiraladı. Sportif Direktör Damien Comolli futbolcuyu İstanbul'a getirmek için İngiltere'ye gitti.

4 Barcelona Frenkie de Jong'u transfer etti Barcelona, devre arası transfer döneminin en büyük transferini yaptı ve Ajax'ın genç orta sahası Frenkie de Jong'u 86 milyon euro bonservis ücretiyle transfer etti.

5 Usain Bolt futbolu bıraktı Atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbolcu olmak için çalışmalara başlayan 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni Usain Bolt, spor kariyerini bitirdiğini açıkladı.

6 Ali Koç PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi sitede yaptığı açıklamadan dolayı tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

7 Mohamed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına ulaşılamaması bugün ülke gündeminde geniş yer buldu.

8 Dünya Şampiyonu Zeliha Ağrıs: Totemim yok duam var Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2017 yılında altın madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Zeliha Ağrıs, müsabakalara totem ile değil dua ile çıktığını belirterek, "Totem bana göre çok saçma." dedi

9 Moses'in istekleri F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Moses, sarı-lacivertlilerden 2 milyon 860 bin sterlin teminat istedi. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca "Küme kalırsak 200 bin euro prim alırım" talebinde bulundu.