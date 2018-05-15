Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda madalya yağmuru

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü, Liverpool, Tottenham ve Porto'dan sonra Barcelona'nın da takip ettiği ifade edildi.

Süper Lig tarihinde son haftaya lider girip de şampiyonluğu rakibine kaptıran tek takım F.Bahçe. Üstelik sarı-lacivertliler bunu iki kez yaşadı.

Trabzonspor'un maliyeti nedeniyle gözden çıkardığı Sosa'nın, Beşiktaş'a dönmek için ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı yönetim ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan 35 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Beşiktaş ile ayrılık aşmasına geldi.

Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunan Tamer Tuna "Galatasaray şampiyon olur ya da olmaz, bunlar bizi ilgilendirmez" dedi.

1 F.Bahçeli futbolcuların ciğer dürüm keyfi Akhisarspor'a 3-2 yenilerek kupayı Manisa ekibine kaptıran Fenerbahçe'de, futbolcuların soyunma odasına ciğer dürüm siparişi vermesi taraftarları çıldırttı.

2 Fenerbahçe, Karabük'e 7 attı Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor'u 7-0 mağlup etti ve Galatasaray ile arasındaki averaj farkını kapattı.

3 Akhisar şampiyon oldu, Avrupa hesapları değişti Akhisarspor, Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etti. Akhisar'ın şampiyonluğu diğer takımların Avrupa macerasını da etkiledi.

4 Son hafta hangi takım nasıl şampiyon olur Süper Lig'de son hafta şampiyonluk için Galatasaray'a 1 puan yetecek. Hala şampiyon olma şansı bulunan Başakşehir ve Fenerbahçe ise sarı-kırmızılı takımın yenilmesini bekleyecek.

5 Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e mesaj Fatih Terim'in fikstür eleştirisine gönderme yapan Aykut Kocaman "Bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar, ben o zaman söylerken, niye konuşuyor bu böyle diye konuşulan günlerdi." dedi.

6 Hakemlerin kötü performansı Arda'yı çıldırttı Arda Turan'a kaç maç ceza verilmesi gerektiğini tartışan TFF, hakemlerin sezon boyunca gösterdiği kötü performansa ise herhangi bir yaptırım uygulamıyor.

7 Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Akhisarspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

8 Aykut Kocaman: Hakem aleyhimize hatalar yaptı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor'a kaybedilen final sonrası yaptığı açıklamada "Cüneyt Çakır'ın yaptığı hataların birçoğu bizeydi" dedi.

9 Göztepe, G.Saraylıların bilet almasını önleyecek Göztepe, hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasının biletlerini öncelikle sezon boyunca en az 3 iç saha maçına gelmiş taraftarlara satılacağını açıkladı.