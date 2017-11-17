Avrupa'da derbi haftası

La Liga'da lider Barcelona'nın 8 puan uzağında kalan Real Madrid, çok zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Eflatun - Beyazlılar, Atletico Madrid ile yeni stadı Wanda Metropolitano'da karşı karşıya gelecek.

Milli maçlar için verilen arada Real Madrid cephesinde Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediği iddiaları, Atletıco Madrid cephesinde ise; Antoine Griezmann'ın Barcelona ile anlaştığı yönündeki haberler gazete sayfalarında yer buldu. Real madrid'in iki yıldızı Benzema ile Ronaldo'nun ligde bu sezon sadece birer golü bulunuyor. Karşılaşma öncesi Real Madrid'de Keylor Navas ve Gareth Bale'in sakatlıkları bulunuyor.

İTALYA’DA ROMA-LAZİO KAPIŞMASI

Bir diğer derbi mücadelesi İtalya'da, Roma ile LazSo arasında oynanacak. Serie A'nın dördüncü ve beşinci sırasını paylaşan iki takımın karşılaşması öncesi iki takım da formda bir görüntü sergiliyor.Ligin en az gol yiyen takımı Roma; son 4 maçını da kazanırken; Lazio mücadeleye 6 maçlık galibiyet serisiyle geliyor. İki takım kadrosunda hafta içinde İtalya milli takımıyla büyük hüsran yaşayan El Shaarawy- Immobile - De Rossi - Florenzi ve Parolo gibi isimler yer alıyor.

İNGİLTERE’DE LONDRA DERBİSİ

İngiltere'de ise Llondra derbisi var. Arsenal, zorlu maçta Tottenham'ı konuk edecek. Tottenham'ın iki yıldızı Harry Kane ve Dele Alli; sakatlıkları gerekçesiyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan aflarını istedi ve kulüplerinde çalıştı. Arsenal'in ise büyük maçlardaki performansı soru işareti.

Wenger'in öğrencileri; bu sezon Liverpool ve Manchester City maçlarında kalesinde 7 gol gördü. City'nin 31 puanla zirvede yer aldığı Premıer Lig'de Tottenham'ın 23, Arsenal'in ise; 19 puanı bulunuyor.