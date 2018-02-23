Avrupa'da dev maçların haftası

1 Valbune derbiye yetişecek Beşiktaş derbisi öncesi Valbuena'dan iyi haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Valbuena'nın derbide oynayacak durumda olduğu ifade edildi.

2 Aykut Kocaman: Derbide beraberlik kötü sonuç olmaz Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarıyla buluşan Aykut Kocaman, "Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz ama alınacak 1 puan da kötü sonuç olmaz" dedi.

3 Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. En dikkat çeken eşleşme ise Milan-Arsenal arasında oldu.

4 Şenol Güneş'ten derbi motivasyonu Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularıyla konuşan Şenol Güneş, "Son 2 yılın şampiyonu ve ligin en iyisisiniz. Bunu herkese gösterin" dedi.

5 Giresun'da Yılmaz Vural'ın görevine son verildi Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.

6 Galatasaray'da sözleşmesi bitecek futbolcular Galatasaray'da aralarında Yasin Öztekin ve Donk gibi isimlerin de bulunduğu tam 10 futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

7 Galatasaray'ın logosunu değiştirdiler Müze açılışı için üyelere gönderilen davetiyenin üzerinde bulunan Galatasaray logosundaki renklerin farklı olması, görenleri hayrete düşürdü.

8 Volkan Demirel: Beşiktaş'ı yenip tarihe geçeceğiz Volkan Demirel, geçen sene kupa maçında yenerek Vodafone Arena'da Beşiktaş'a ilk yenilgiyi yaşattıklarını belirterek, ligde de kazanacaklarını ifade etti.

9 Beşiktaş ve F.Bahçe'de derbi primleri belli oldu F.Bahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Başakşehir ve Alanyaspor'dan sonra Beşiktaş'ı da yenmeleri durumunda futbolculara 3 milyon TL prim dağıtacak. Fikret Orman'ın belirlediği prim ise 750 bin TL.