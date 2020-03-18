Avrupa'da devam eden tek lig: Süper Lig

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbolu da derinden etkiledi.

Virüsün git gide her yere yayılması nedeniyle bu şartlarda futbol oynanmasını riskli bulan ülkeler, liglerin ertelendiğini açıklamıştı.

Avrupa'da yaşanan bu gelişme üzerine gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilse de, yetkililer dün akşam şaşırtıcı bir karar aldı.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Federasyon, karşılaşmaların seyircisiz şekilde oynanmaya devam edeceğini duyurdu.

DEVAM EDEN TEK LİG: SÜPER LİG

Böylece dün Ukrayna Futbol Federasyonu'nun aldığı erteleme kararı sonrası, Süper Lig önemli ligler arasında Avrupa'da devam eden tek lig olarak kaldı.