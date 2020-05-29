Avrupa'da en çok büyüyen kulüp Galatasaray

Avrupa'nın en değerli 32 takımın yer aldığı sıralamaya Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş girerken, Fenerbahçe ise yer alamadı.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN G.SARAY

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, yüzde 49 büyümeyle son bir yılda Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı oldu.

Listeye 27’nci sıradan giren sarı-kırmızılıların değeri 366 milyon euro. Galatasaray'ı yüzde 45’lik büyümeyle Fransa'dan PSG takip etti. İtalya'dan Inter Milan ise yüzde 42'lik büyümeyle üçüncü sırayı aldı.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN BEŞİKTAŞ

Galatasaray'ın dışında listede yer bulan bir diğer Türk takımı ise Beşiktaş oldu.

Ancak siyah-beyazlılar, Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle son bir yılda en çok değer kaybeden takım oldu. Listede 31'inci sırada bulunan Kara Kartal, yüzde 19 küçülme yaşadı ve değeri 310 milyon euroya geriledi.

Beşiktaş'ın dışında Leicester City (İngiltere) yüzde 12, Arsenal (İngiltere) yüzde sekiz ve AC Milan (İtalya) da yüzde beş küçüldü.

EN DEĞERLİ TAKIM REAL MADRİD

KPMG Football Benchmark ekibi tarafından yapılan araştırmaya göre; listenin ilk sırasında ise yine İspanyol devi Real Madrid var.

Real Madrid'e 3 milyar 478 milyon euro değer biçildi. Sahada bir türlü beklenen başarıya ulaşamayan İngiliz devi Manchester United (3 milyar 342 milyon euro) ikinciliğe otururken, İspanya ekibi Barcelona (3 milyar 193 milyon euro) en değerli üçüncü takım oldu.