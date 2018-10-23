Avrupa'da F.Bahçe'den daha az gol atan 8 takım var

Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı sorun nedeniyle Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele eden takımlar arasında da alt sıralarda kendine yer buldu.

Bu sezon geride kalan 9 haftada sadece 6 gol atabilen Kanarya; İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Süper Lig'de yer alan 150 takımın sadece 8'inden daha fazla gol atma başarısını gösterdi.

8 önemli ligde gol sıralamasında 142. sırada yer alan Fenerbahçe'den daha az gol atan takımlar ise şöyle:

Mainz

Schalke

Reims

Groningen

Crystal Palace

Huddersfield Town

Real Betis

Mouscron