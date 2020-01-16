Avrupa'da geçen sezon şampiyon olan takımların gelirleri Avrupa'da en iyi sekiz ligin baz alındığı araştırmada, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımların gelirleri açıklandı. 16.01.2020 - 16:34 | Haber Merkezi