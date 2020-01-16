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Avrupa'da geçen sezon şampiyon olan takımların gelirleri

Avrupa'da en iyi sekiz ligin baz alındığı araştırmada, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımların gelirleri açıklandı.

| Haber Merkezi
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Football Benchmark 2020 raporunda, Avrupa'nın önde gelen 8 liginde sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımların gelirleri ve personel giderleri açıklandı.

İLK SIRADA BARCELONA VAR 

Galatasaray'ın 146 milyon euro gelir elde ettiği 2018/19 sezonunda şampiyon takımlar içerisinde ilk sırada, Barcelona yer aldı.

2018/19 sezonunda Avrupa'nın en iyi 8 liginde şampiyon olan takımların gelirleri:

839 M€ Barcelona

636 M€ PSG

626 M€ Bayern Münih

610 M€ Manchester City

464 M€ Juventus

199 M€ Ajax

166 M€ Benfica

146 M€ Galatasaray (%50 yayın, %18 maç günü, %32 Ticari ve Diğer gelirler)

Kulüp gelirlerine göre personel giderlerinin oranı:

%71 Juventus

%69 Barcelona

%59 Manchester City

%58 Benfica

%58 PSG

%54 Bayern Münih

%49 Galatasaray

%56 Ajax

Giderler sonrası en fazla kar eden kulüpler :

+52 M€ Ajax

+43 M€ Bayern Münih

+29 M€ Benfica

+29 M€ PSG

+11 M€ Manchester City

+5 M€ Galatasaray

+5 M€ Barcelona

-40 M€ Juventus


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