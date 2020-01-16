Avrupa'da geçen sezon şampiyon olan takımların gelirleri

Football Benchmark 2020 raporunda, Avrupa'nın önde gelen 8 liginde sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımların gelirleri ve personel giderleri açıklandı.
İLK SIRADA BARCELONA VAR
Galatasaray'ın 146 milyon euro gelir elde ettiği 2018/19 sezonunda şampiyon takımlar içerisinde ilk sırada, Barcelona yer aldı.
2018/19 sezonunda Avrupa'nın en iyi 8 liginde şampiyon olan takımların gelirleri:
839 M€ Barcelona
636 M€ PSG
626 M€ Bayern Münih
610 M€ Manchester City
464 M€ Juventus
199 M€ Ajax
166 M€ Benfica
146 M€ Galatasaray (%50 yayın, %18 maç günü, %32 Ticari ve Diğer gelirler)
Kulüp gelirlerine göre personel giderlerinin oranı:
%71 Juventus
%69 Barcelona
%59 Manchester City
%58 Benfica
%58 PSG
%54 Bayern Münih
%49 Galatasaray
%56 Ajax
Giderler sonrası en fazla kar eden kulüpler :
+52 M€ Ajax
+43 M€ Bayern Münih
+29 M€ Benfica
+29 M€ PSG
+11 M€ Manchester City
+5 M€ Galatasaray
+5 M€ Barcelona
-40 M€ Juventus