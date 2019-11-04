Avrupa'da milli futbolcularımızla gururlandık

A Milli Takımımızın müthiş çıkış yakaladığı ve EURO 2020'ye göz kırptığı bu günlerde Avrupa'da futbol hayatını sürdüren futbolcularımız mühiş işler yapmaya devam ediyor.

Dün Avrupa futbolunda adeta Türk gecesi yaşandı. Milli futbolcularımız goller ve asistlerle ülkemizi gururlandırdı.

4 FUTBOLCUMUZ GOL ATTI

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, 90+7'de attığı golle Tottenham karşısında takımına 1 puan getirdi.

İngiltere'de Leicester City'nin Crystal Palace'ı 2-0 yendiği mücadelede Çağlar Söyüncü ilk golü atarak galibiyette başrol oynadı.

Bir başka milli futbolcumuz Ozan Kabak da Schalke'de parlamaya başladı. Schalke 04'ün Bundesliga'da Augsburg'u 3-2 devirdiği karşılaşmada Ozan Kabak da fileleri havalandırdı.

Futbol yaşantısını İspanya'da sürdüren Enes Ünal ise Real Valladolid'in sahasında Real Mallorca'yı 3-0 yendiği maçta fileleri havalandırdı.

YUSUF VE KAAN AYHAN ASİST YAPTI

Fransa'da çıkışını sürdüren Yusuf Yazıcı, geçen hafta 1 gol 2 asistle oynamıştı. Milli yıldız, takımının Marsilya'ya 2-1 yenildiği maçta da asist yaptı.

Öte yandan Kaan Ayhan da bu haftayı boş geçmedi. Fortuna Düseldorf, Köln'ü 2 0 yenerken, Kaan 1 asist yaptı.