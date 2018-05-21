Avrupa'da oynatan Türk futbolcuların performansları

Kralspor / Araştırma

Türkiye'de yabancı kontenjanının artmasının ardından Avrupa'ya giden Türk futbolcu sayısında ciddi artış yaşandı.

CENGİZ GURURUMUZ OLDU

Ülkemizi temsil eden lejyoner futbolcularımız arasında en iyi performans gösteren isim Roma forması giyen Cengiz Ünder oldu.

Cengiz'i performans olarak Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal ve Yunus Mallı gibi isimler takip etti.

CENK GÖNEN VE EMRE MOR HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

En büyük hayal kırıklığı yaratan futbolcu ise Malaga forması giyen Cenk Gönen oldu. Hiçbir karşılaşmada oynayamayan 30 yaşındaki kalecinin futbol hayatını Türkiye'de sürdürmesi bekleniyor.

Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan yetenekli futbolcu Emre Mor'un çöküşü La Liga'da da devam etti. 25 maçta forma giyen genç futbolcu sadece 1 gol 2 asist üretebildi. Birkaç defa kadro dışı bırakılan Emre'nin adı Galatasaray'la anılıyor. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

Galatasaray'dan ayrılarak Sparta Prag'a imza atan Semih Kaya ise sadece 10 maçta forma giyebildi. Sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan tecrübeli stoper oynadığı maçlarda gol veya asist üretemedi.

LEJYONERLERİMİZİN PERFORMANSLARI

Cengiz Ünder - Roma (32 maç 8 gol 2 asist)

Cenk Tosun - Everton (14 maç 5 gol)

Emre Mor - Celta Vigo (25 maç 1 gol 2 asist)

Hakan Çalhanoğlu - Milan (45 maç 8 gol 13 asist)

Çağlar Söyüncü - Freiburg (30 maç 1 gol)

Enes Ünal - Villarreal (37 maç 6 gol 4 asist)

Emre Çolak - Deportivo (27 maç 2 gol 1 asist)

Semih Kaya - Sparta Prag (10 maç 0 gol 0 asist)

Salih Uçan - Sion (20 maç 2 gol)

Gökdeniz Karadeniz - Rubin Kazan (21 maç 2 gol 7 asist)

Ömer Toprak - B.Dortmund (36 maç 1 asist)

Yunus Mallı - Wolfsburg (36 maç 6 gol 4 asist)

Cenk Gönen - Malaga (Hiç oynayamadı)