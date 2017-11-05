Avrupa'da yeni bir lig kuruluyor

Şampiyonlar Ligi'nde yeni format değişikliklerine hazırlanılırken, kıtanın çeşitli yerlerinde de farklı arayışlar baş gösteriyor. Belçika, Hollanda, İskoçya, İsveç, Norveç gibi ülkelerin daha önceki girişimlerinin bir İskandinav ligi kurma girişimlerinin ardından bu kez Doğu Avrupa ülkeleri harekete geçti.

Balkanlar, Kafkaslar ve İsrail-Bulgaristan merkezli Mega League Foundation isimli vakıf, Balkan ülkelerinden kulüplerinden oluşacak bir ligin oluşturulacağını açıkladı. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya gibi Balkan ülkelerinin yanında Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi Kafkas ülkeleri ile İsrail'den de takımlar bu yeni kurulacak ligde mücadele edecek. Ülkeler ve kulüplerle yapılacak görüşmelerin ardından katılım sağlanacak.

2 MEGA LİG OLACAK

Türkiye'den Süper Lig'in dahil olmadığı projenin hayata geçmesi durumunda, Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Güney Kıbrıs olmak üzere toplam 17 ülkenin 42 takımı burada boy gösterecek. Mega 1. liginde 20, Mega 2. ligindeyse 22 takım yer alacak.

1. ligi sezon sonunda son üç sırada tamamlayacak olan ekipler, ikinci ligin yolunu tutacak. Ülke ligleri 3. lig olacak İkinci ligi ilk üçte bitirecek takımlarsa birinci lige yükselecek. İkinci ligde son beş sırayı alan takımlarsa ülkelerinin ligine düşecek, düzenlenecek bir eleme turnuvasıyla beş yeni ekipse bu lige dahil edilecek. Her sezonun sonunda ülke liglerini en üst sıralarda tamamlayan toplam 40 takım, bu 5 takımdan bir tanesi olmak için mücadele edecek.

Ülkelerin ulusal seviyedeki birinci ligleri, yeni getirilecek sistem sonrası Mega Lig'in üçüncü ligi olarak görev yapacak. Örneğin Yunaistan Süper Ligi, Romanya 1. Ligi gibi ligler.

2019'DA BAŞLIYOR

Doğu Avrupa ülkelerinin mevcut durumda yayın pastasından elde ettikleri gelirin yeni ligde daha da artacağı ve yıllık 200 milyon euro seviyesine geleceği belirtildi. Finansal olarak kazancın artacağı vaadiyle tüm ülkelere bir cazibe merkezi oluşturan ligin başlama tarihi olarak 2019-20 sezonu veriliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILIM MÜMKÜN

Doğu Avrupa ülkelerinden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren takım sayısı yok denecek kadar az ama Devler Ligi'ne katılımı olan bir takımın bu yeni ligde yer almayı tercih etmeyebileceği ihtimali de akıllara geliyor.

Mega Lig kurucusu Rumen Vatkov Olympiakos örneğini veriyor ve Yunan ekibinin Mega Lig'de bulunması durumunda bunun bir engel olmayacağını, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edebileceğini belirtiyor.