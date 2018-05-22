Avrupa'daki önemli liglerin gol kralları

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UEFA'nın ilk 11 sırasında yer alan ülkelerin liglerini analiz ettik. Gol kralları arasında Gomis'ten fazla gol atan 3 futbolcu var.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini Galatasaray göğüslerken sezonun en çok gol atan futbolcusu (29) Bafetimbi Gomis oldu.





ALTIN AYAKKANI MESSİ'NİN

La Liga'nın gol kralı da şampiyon takımdan çıktı. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, attığı 34 golle hem İspanya'da hem de Avrupa'da bu sezon en çok gol atan futbolcu oldu ve Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

ŞAMPİYON CİTY, KRAL SALAH

Premier Lig'in en büyüğü Guardiola'lı Manchester City olurken, sezonun en flaş futbolcusu olan Mısırlı Mohamed Salah attığı 32 golle krallığı kimseye kaptırmadı. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)





SERİE A'DAN İKİ KRAL ÇIKTI

Serie A'da sezonu zirvede tamamlayan takım Juventus oldu. Gol krallığını ise iki isim paylaştı: Mauro Icardi ve Ciro Immobile (29 gol).

ALMANYA'DA ŞAMPİYON YİNE B.MÜNİH

Bundesliga'da ipi göğüsleyen takım yine Bayern Münih oldu. Bavyera ekibinin yıldız futbolcusu Robert Lewandowski ise attığı 29 golle Almanya'nın en golcü ismi oldu.

FRANSA'NIN KRALI DA ŞAMPİYONDAN ÇIKTI

Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG oldu. Paris ekibinin golcü futbolcusu Edinson Cavani ise attığı 28 golle krallık yarışını zirvede tamamladı.





DİĞER LİGLERİN ŞAMPİYONLARI VE GOL KRALLARI

Portekiz Ligi - Şampiyon Porto - Gol kralı Jonas (34 gol)

Rusya Ligi - Şampiyon Lokomotiv Moskova - Gol kralı Quincy Promes (15 gol)

Hollanda Ligi - Şampiyon PSV - Gol kralı Alireza Jahanbakhsh (21 gol)

Ukrayna Ligi - Şampiyon Shaktar - Gol kralı Facundo Ferreyra (21 gol)

Belçika Ligi - Şampiyon Club Brugge - Gol kralı Teddy Chevalier (21 gol)

Not: Benficalı Jonas, Messi ile aynı sayıda gol atmasına rağmen bulunduğu ülke puanının düşük olması nedeniyle Altın Ayakkabı'yı Messi'ye kaptırdı.