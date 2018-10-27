Avrupa'dan Türk antrenöre hizmet ödülü

Avrupa Atletizm Birliği'nin İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlediği ödül gecesinde Türk antrenör İbahim Kobal, ödülünü aldı. Cirit atma branşında önemli başarılar elde eden Eda Tuğsuz ve Emin Öncel'in antrenörlüğünü de üstlenen Kabal, aldığı ödülle ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ödül aldığı için mutlu olduğunu belirten İbrahim Kabal, "Eda'nın yaşadığı şampiyonlukları herkes biliyor. 23 Yaşaltı Oyunlarında, Akdeniz ve İslam Oyunları'nda şampiyon oldu. Bunları görmek her şeyden güzel. Biz ödüle çok alışık değiliz. Hayatımız boyunca da ödülü düşünmedik. Atletizme bir arpa boyu yol katettirebilirsek bizim için en büyük mutluluk bu olur. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin başarılarıyla zaten övünüyoruz" ifadelerini kullandı.