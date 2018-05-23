Avrupa'nın büyük kulüpleri İcardi'yle ilgileniyor

Inter'de forma giyen Mauro Icardi için menajeri ve eşi Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldi.

BÜYÜK KULÜPLER ONUNLA İLGİLENİYOR

Icardi'nin sözleşme yenilenmezse takımdan ayrılacağını dile getiren Wanda Nara, "Mauro'ya sözleşme yenileyecek ya da ayrılacak. Büyük kulüpler onunla ilgileniyor. Dünyanın en iyi üç kulübü, Mauro'nun serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Bu miktar o kadar büyük değil" dedi.

İNTER ÖNCELİĞİMİZ

Wanda Nara sözlerini "Inter önceliğimiz olmaya devam ediyor ancak diğer kulüplerde devrede. Inter'in sportif direktörü ile yakın zaman görüşeceğiz" şeklinde sürdürdü.

Sözleşmesine 110 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Arjantinli yıldız, bu sezon 36 maçta 29 gol attı ve 1 asist yaptı.