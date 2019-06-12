Avrupa'nın büyükleri Joao Felix için yarışıyor

Yeni sezona iddiali bir şekilde girme hedefinde olan Avrupa'nın dev kulüpleri, yaz transfer dönemi kapsamında kadrolarını dünya futbolunun gözde isimleri ile güçlendirmeye çalışıyorlar.

Goal'de yer alan habere göre Benfica'nın 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix için iki İngiliz kulübü Manchester United ve Manchester City'nin yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid de talip oldu.

Manchester City ile finansal olarak mücadele etmesi zor görünen Atletico Madrid'in oyuncuya karşı kullanacağı en büyük kozun, oynatma garantisi olacağı ifade ediliyor. Transferin büyük bir kısmını sponsorluk gelirleri karşılama hedefinde olacak Atletico Madrid'in, sezon boyunca oynatma garantisi vererek oyuncuyu ikna etme çabasında olacağı belirtiliyor.

Manchester United ve Manchester City'nin Felix'i kadrosuna katmak için 120 milyon Euro'yu gözden çıkarabilecekleri konuşuluyor. Benfica ile bu sezon 43 maça çıkan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımına 20 gol, 11 asistlik bir katkıda bulundu.