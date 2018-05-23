Avrupa'nın en çok büyüyen kulübü Beşiktaş

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa’da geride kalan sezonu analiz etti. KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Zirveyi Manchester United'ın aldığı listeye Süper Lig'in üç büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi.

TÜRK KULÜPLERİ 982 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına rağmen Süper Lig'de dördüncü olan Beşiktaş, Türk takımlarının en değerlisi. 32 takım arasında 23’üncü sıradan listeye giren siyah-beyazlılara 333 milyon euro değer biçildi. Süper Lig'de 21’inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 330 milyon euro değeriyle Avrupa sıralamasında 25'nci basamakta yer aldı. Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe ise 319 milyon euroluk değeriyle listede 27’nci oldu.

EN DEĞERLİ TÜRK TAKIMI BEŞİKTAŞ

Bu yıl Türkiye'nin en değerli takımı unvanını kazanan Beşiktaş, yüzde 52 oranında büyümeyle Avrupa'nın en çok değer kazanan kulübü olmayı başardı. Kara Kartallar, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla zirveye çıktı. Kara Kartal'ı Fransa'dan Olympique Lyon yüzde 35'lik büyümeyle takip ederken, İngiltere'den Leicester City, yüzde 29'luk büyümeyle üçüncü sırayı aldı. Beşiktaş yüzde 52 oranında değer kazanırken, euro bazında Galatasaray yüzde 13, Fenerbahçe ise yüzde 9 oranında değer kaybetti.

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ YİNE M.UNİTED

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; listenin ilk sırasını yine Manchester United aldı. Kulübe 3 milyar 255 milyon euro değer biçildi. Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı. Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United, bir kez daha en değerli kulüp olmasını bildi. Şampiyonlar Ligi finaline yükselen İspanyol Real Madrid (2 milyar 920 milyon euro) ikinci sırada bulunurken, İspanya'da şampiyon olan Barcelona (2 mişyar 783 milyon euro) en değerli üçüncü takım oldu.

Kulüp Değer (Euro) Yıllık Büyüme

1. Manchester United (İngiltere) 3 milyar 255 milyon 5%

2. Real Madrid (İspanya) 2 milyar 920 milyon -2%,

3. Barcelona (İspanya) 2 milyar 783 milyon 1%

4. Bayern Münih (Almanya) 2 milyar 552 milyon 4%

5. Manchester City (İngiltere) 2 milyar 160 milyon 9%

6. Arsenal (İngiltere) 2 milyar 102 milyon 7%

7. Chelsea (İngiltere) 1 milyar 765 milyon 10%

8. Liverpool (İngiltere) 1 milyar 580 milyon 19%

9. Juventus (İtalya) 1 milyar 302 milyon 7%

10. Tottenham (İngiltere) 1 milyar 286 milyon 27%

23. Beşiktaş 333 milyon 52%

25. Galatasaray 330 milyon -13%

27. Fenerbahçe 319 milyon -9%