Avrupa'nın en kötü golcüleri listesi

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İslam Slimani, her geçen gün daha da kötü bir performans sergilemeye başladı.
Ligde sadece 1 gol atabilen Cezayirli forvete güvenen teknik direktör Ersun Yanal, devre arasında golcü transferi istememişti.
Ancak ikinci yarıda da beklentileri karşılayamayan 30 yaşındaki futbolcuya artık Yanal'ın da sabredecek gücü kalmadı.
Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adamın, gelecek sezon 2 golcü transferi isteği öğrenildi.
AVRUPA'NIN EN KÖTÜ GOLCÜLERİ LİSTESİ
Öte yandan Slimani, performansıyla Avrupa'da da en kötü golcüler listesine girmeyi başardı.
Cezayirli forvet, şutları gole çevirmesi yüzdesi en kötü forvetler listesinin ikinci sırasında yer aldı.
İşte o liste: