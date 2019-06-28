Avustralya 2034 Dünya Kupası için Endonezya ile anlaşacak

Avustralya Futbol Federasyonu, 2034 FIFA Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek konusunda Endonezya ile görüştüklerini açıklamasının ardından işbirliği teklifine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

FFA, Reuters'a e-posta aracılığıyla gönderdiği bir bildiride; "Geçtiğimiz hafta Laos'taki ASEAN Futbol Federasyonu Konsey Toplantısı'nda bir Endonezya-Avustralya ortak teklifi tartışıldı. Avustralya Futbol Federasyonu, 2034 FIFA Dünya Kupası için ortaklaşa teklif verme olasılığı konusunda Endonezya Futbol Birliği (PSSI) ile görüşmelerde bulunuldu. FFA, bölgedeki Üye Dernekleri ile 2034 FIFA Dünya Kupası'nın düzenlenmesi konusunda ASEAN teklifini daha fazla tartışma fırsatını memnuniyetle karşılıyor” ifadeleri yer aldı.

Avustralya'nın 2034 Dünya Kupası'nın ortaklaşa düzenlenmesi konusunda Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam ve Brunei ile işbirliği görüşmeleri yaptığı belirtiliyor.

Avustralya, 2022 Dünya Kupası ev sahipliği oylamasında da yer almış; ancak ülke 1 oy alarak oylamadan elenmişti. 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar ev sahibi yapacakken, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı ABD, Kanada ve Meksika ortaklaşa düzenleyecek. 2030 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği adaylığı için Fas'ın adı geçiyor