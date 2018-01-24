Avustralya Açık'ta Heyon Chung tarihe geçti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde oynanan çeyrek final mücadelesinde Rumen tenisçi Halep, 6 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile karşılaştı. 1 saat 11 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Halep, Avustralya Açık'ta yarı finale çıkan ilk Rumen kadın tenisçi oldu.

Halep, yarı finalde 21 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile karşı karşıya gelecek. Tek erkeklerde oynanan çeyrek final maçında ise ABD'li Tennys Sandgren'i 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen 21 yaşındaki Hyeon Chung, grand slam turnuvalarında yarı final gören ilk Güney Koreli sporcu olarak tarihe geçti. Dünya klasmanında 58. sırada yer alan Chung, yarı finalde Tomas Berdych-Roger Federer maçının galibiyle eşleşecek.