Avustralya Açık'ta ilk finalist: Novak Djokovic

Novak Djokovic, efsane olarak gördüğü Roger Federer'i mağlup etti.

Avusturalya Açık'ta finale yükselen başarılı tenisçi, "Oldukça zorlu bir karşılaşma oynadım ama son ana kadar kontrasyonumu yüksek tuttum ve şu anda finaldeyim. Roger Federer bir tenis efsanesi ve ona karşı oynarken çok büyük bir zevk alıyorum ve bugün de öyle oldu. Şu anda tek bir amacım var; Avusturalya Açık'ı bir kez daha kazanmak." ifadelerini kullandı.

Djokovic, Avusturalya Açık finalinde Dominik Thiem-- Alexander Zverev maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.