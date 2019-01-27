Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic

Mücadeleye muhteşem bir başlangıç yapan Djokovic, ilk 3 oyunu sadece 1 puan kaybederek hanesine yazdırdı.

Sırp tenisçi, yakaladığı servis kırma avantajını sonuna dek koruyarak açılış setini de 6-3'lük skorla kazandı.

Karşılıklı kazanılan servis oyunlarıyla başlayan ikinci sette de direksiyona geçmeyi başaran dünya 1 numarası, 2-1 geriye düştükten sonra oynanan 5 oyunun tamamını aldı ve 6-2'lik set sonrası kupanın bir ucundan tuttu.

Baştan sona üstün oynadığı mücadelenin üçüncü setinde rakibinin servisini iki kez daha kıran Novak, Rod Laver Arena'daki dev finalde 6-3'lük üçüncü set sonrası mutlu sona ulaşan taraf oldu.

EN FAZLA KAZANAN TENİSÇİ

Melbourne’deki mücadeleyi 6-3, 6-2 ve 6-3’lük setlerle kazanan 31 yaşındaki Sırp tenisçi, 15. grand slam zaferini elde etti ve Roy Emerson’ı geride bırakarak Avustralya Açık’ı teklerde en fazla (7) kazanan erkek tenisçi oldu.

Avustralya Açık’ta oynadığı bütün finalleri kazanmayı başaran dünyanın 1 numarası Djokovic, 2008’de Fransız Jo-Wilfried Tsonga, 2011, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında Büyük Britanyalı Andy Murray, 2012’de de İspanyol Rafael Nadal’ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fransa Açık’ta 11, ABD Açık’ta 3, Wimbledon’da da 2 şampiyonluğu bulunan dünya klasmanında ikinci sırada bulunan İspanyol Rafael Nadal, Avustralya Açık’ta 2009 yılından beri şampiyonluk yaşayamadı. Djokovic bu şampiyonluk sayesinde 4,1 milyon Avustralya doları kazandı.