Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic

2020 Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic, Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4) yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, son şampiyon Djokovic ile Avustralya'da ilk kez final oynayan Thiem karşılaştı. Maça hızlı başlayan dünya 2 numarası Djokovic, henüz ikinci oyunda servis kırdığı ilk seti 6-4 kazanarak 1-0 üstünlük yakaladı. İkinci setin üçüncü oyununda çift hatayla servis kırdıran Djokovic karşısında üstünlük kuran 5 numaralı seribaşı Thiem, bu seti 6-4 ile hanesine yazdırarak durumu 1-1'e getirdi.

AVUSTRALYA'DA 8. ZAFER

Thiem, üçüncü sette basit hataları artan ve servis attığı oyunlarda puan çıkarmakta zorlanan Djokovic önünde etkili performans sergiledi. Üst üste iki kez servis kıran Avusturyalı tenisçi, 4-0 üstünlük yakaladığı sette 6-2 galip gelerek 2-1 öne geçti. Başa baş mücadeleye sahne olan dördüncü sette ilk servisten puan çıkarma oranını yüzde 89'a kadar yükselten Djokovic, 8. oyunda servis kırarak dengeyi bozdu. Bu seti 6-3 kazanan Sırp tenisçi, skoru 2-2 yaparak maçı final setine taşıdı.

Beşinci setin üçüncü oyununda servis kıran Djokovic, bu avantajını set sonuna kadar korumayı başardı. Rakibine göre daha az basit hata yaptığı seti 6-4 ile hanesine yazdıran Sırp tenisçi, 4 saat süren karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Djokovic, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi unvanını elinde bulundurduğu Avustralya Açık'ta 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'un ardından 8. zaferine uzandı. Sırp raket, bu zaferle kariyerinin 17. grand slam, 78. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası şampiyonluğunu elde etti.

Bu başarısıyla Djokovic, 4,12 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16,5 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu. Öte yandan 32 yaşındaki Djokovic, yarın açıklanacak ATP tek erkekler dünya klasmanında İspanyol Rafael Nadal'ı geride bırakarak 1 numaraya yükselecek.

Büyük turnuvalarda henüz şampiyonluğu bulunmayan Thiem ise 2018 ve 2019 Fransa Açık'ın ardından üçüncü kez grand slam finalinde kaybetti.