4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti’ndeki ilk etap yarışında Toprak Razgatlıoğlu 22 tur sonunda bitiş çizgisini ilk sırada tamamladı.
Toprak, yarışta ikinci olan Alex Lowes ve yarışı üçüncü sırada tamamlayan Scott Redding'in şampanyalı kutlamalarına katılmadı.
Avustralya GP'yi kazanan Toprak'ın şehitlere saygısı -İZLE
ŞEHİTLERE OLAN SAYGISINDAN DOLAYI KUTLAMALARA KATILMADI
Genç sürücü, zaferin ardından asker selamıyla poz verdi. Toprak, 2 ve 3. sıradaki rakipleriyle birlikte podyuma çıktı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından podyumdan ayrıldı.
Razgatlıoğlu, şehitlerimize olan saygısından dolayı kutlamalara katılmadığını açıkladı.