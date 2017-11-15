Avustralya Jedinak'ın golleriyle Dünya Kupası'nda

Bir dönem Gençlerbirliği ve Antalyaspor formalarını giyen Mile Jedinak'ın hat-trick yaptığı maçta Avustralya, Honduras'ı 3-1 yenerek 2018 Dünya Kupası biletini aldı.

JEDİNAK HAT-TRİCK YAPTI

Avustralya ile Honduras, Kıtalararası play-off rövanş maçında karşı karşıya geldi. Honduras'ta oynanan ve 0-0 biten ilk maçın ardından rövanş maçının da ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda 54. dakikada Jedinak, Avustralya'yı öne geçirdi. 72. dakikada Avustralya'nın kazandığı penaltıyı Jedinak gole çevirdi. 85. dakikada bir kez daha Jedinak, penaltıdan fileleri havalandırdı. Maçı 3-0 kazanan Avustralya, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti