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Avustralya'da ilk yarı finalist Edmund

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u 3-1 yenen Kyle Edmund, tek erkeklerde yarı finale yükselen ilk isim oldu.

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Avustralya'da ilk yarı finalist Edmund

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkeklerdeki ilk çeyrek final mücadelesinde, geçen yıl yarı final oynayan Bulgar Dimitrov ile dünya klasmanının 49. sırasındaki Büyük Britanyalı Edmund karşılaştı.

İki saat 49 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden 23 yaşındaki Edmund, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıktı.

Edmund, Rafael Nadal'ın 5. sette sakatlanarak maçtan çekilmesiyle yarı finale yükselen Marin Cilic ile karşılaşacak.

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