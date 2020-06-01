Avustralya'da karton Hitler krizi

Koronavirüs nedeniyle artık seyircisiz oynanan spor müsabakaları, karton taraftarları beraberinde getirdi.

Ancak Avustralya'da beklenmedik bir hata can sıktı. Avustralya Rugby Ligi'nde tribündeki karton taraftarlarla ilgili yayın yapılırken, yanlış bir fotoğraf kullanıldı.

Sosyal medyada photoshop ile gösterilen Adolf Hitler kartonu, Fox Sports'ta yayına verildi. Sanki statta Hitler kartonu varmış gibi yapılan yayın tepki topladı.

Tek skandal bununla da kalmadı. Eski bir İngiliz seri katil Harold Shipman'ın photoshop kartonu da yayına verildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Fox Sports, yaşanan hata sonrası tüm sporseverlerden ve izleyicilerden özür diledi.