Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

1 Şampiyonlar Ligi'ndeki primler artıyor Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon kulüplere verilen primler artacak. Direkt olarak gruplara kalan takımlar artık 12.7 milyon euro değil, 15 milyon euro kazanacak.

2 Aziz Yıldırım: Yakında adaylığımı açıklayacağım Yaklaşan başkanlık seçimi hakkında konuşan Aziz Yıldırım, yakında adaylığını resmen açıklayacağını söyledi.

3 Boluspor-F.Bahçe maçının yankıları sürüyor Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Boluspor'a 6-2 yenilmesinin ardından, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

4 Quaresma'dan Ronaldo'ya iki asist Portekiz, Mısır'ı Ronaldo'nun son dakikada attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Quaresma, yaptığı iki asistle alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.

5 Muharrem Usta: Devlet 4 büyüklerin borcunu kapatmasın 4 büyüklerin toplam 7 milyar TL borcunun olduğunu söyleyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Devlet sakın bu borçları kapatma. Kim bu hale getirdiyse onlar ödesin" dedi.

6 Burak Yılmaz: Trabzonspor'da kalacağım Trabzonspor'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberler hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Kaçıp gitmek bize yakışmaz, Trabzonspor'da kalacağım" dedi.

7 Lens: Fenerbahçe'den daha iyi takımız Beşiktaş'ta henüz beklentileri karşılayamayan Lens, Kadıköy'de oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

8 Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman kararı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, bu sezonu takımı şampiyon yapamasa bile Aykut Kocaman'la yola devam edeceği öğrenildi.

9 Mehmet'ten Nihat Kahveci'ye: Konuşursam kalbini kırarım A Milli Takım'ın tek golünü kaydeden Mehmet Topal, karşılaşmanın ardından kendisini eleştiren Nihat Kahveci'ye gönderme yaptı.