Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları tamamlandı.
Bu sezon kariyerinde 5'inci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Mercedes sürücüsü Hamilton 1.21.164'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, Avustralya'da 7'nci kez yarışa ilk sırada başlama hakkını elde ederken, zamanlamasıyla pist rekoru kırdı.
Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.21.828'lik süresiyle ikinci, takım arkadaşı Alman Sebastian Vettel ise 1.21.838'lik zamanlamasıyla sıralama turlarını üçüncü sırada bitirdi.