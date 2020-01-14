Avustralya'daki hava kirliliği tenisçileri etkiliyor

Avustralya'da eylül ayından beri süren yangınlar hayatı felç ederken, milyonlarca hayvanın da ölümüne sebep oldu. Binlerce insanın evsiz kaldığı yangın faciası, sezonun ilk büyük organizasyonu olan Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nı da vurdu.
GÖZYAŞLARIYLA KORTTAN AYRILDI
Victoria Eyaleti Çevre Koruma Kurumu'nun ölçümlerine göre kötü şartlar altında yapılan elemelerin ilk günündeki antrenmanlar, geçici olarak durduruldu. Eleme maçları için korta çıkan birçok sporcu zorlandı.
Avustralya'daki yangından etkilendi maçı yarıda bıraktı - VİDEO
Sloven Dalila Jakupovic, İsviçreli Stefanie Vögele ile karşılaştığı tek kadınlar ilk tur mücadelesinden çekilmek zorunda kaldı. İlk seti 6-4 kazanan Jakupovic, ikinci sette 6- 5 gerideyken nefes almakta güçlük çekince mücadeleye devam edemedi.
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova ile Laura Siegemund'un Melbourne'de düzenlenen hazırlık turnuvası Kooyong Klasik'te oynadığı maç da kötü koşullar yüzünden 2. sette durduruldu.
Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, 20 Ocak'ta başlayacak.