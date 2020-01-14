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Avustralya'daki hava kirliliği tenisçileri etkiliyor

Avustralya Açık'ta mücadele eden Sloven tenisçi Dalila Jakupovic, ülkede aylardır devam eden yangından dolayı nefes almakta güçlük çekince mücadeleye devam edemedi.

| Haber Merkezi
Avustralya'daki hava kirliliği tenisçileri etkiliyor
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Avustralya'da eylül ayından beri süren yangınlar hayatı felç ederken, milyonlarca hayvanın da ölümüne sebep oldu. Binlerce insanın evsiz kaldığı yangın faciası, sezonun ilk büyük organizasyonu olan Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nı da vurdu.

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Victoria Eyaleti Çevre Koruma Kurumu'nun ölçümlerine göre kötü şartlar altında yapılan elemelerin ilk günündeki antrenmanlar, geçici olarak durduruldu. Eleme maçları için korta çıkan birçok sporcu zorlandı.

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Sloven Dalila Jakupovic, İsviçreli Stefanie Vögele ile karşılaştığı tek kadınlar ilk tur mücadelesinden çekilmek zorunda kaldı. İlk seti 6-4 kazanan Jakupovic, ikinci sette 6- 5 gerideyken nefes almakta güçlük çekince mücadeleye devam edemedi.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova ile Laura Siegemund'un Melbourne'de düzenlenen hazırlık turnuvası Kooyong Klasik'te oynadığı maç da kötü koşullar yüzünden 2. sette durduruldu.

Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, 20 Ocak'ta başlayacak.

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