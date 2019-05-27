Avustralyalı kadın futbolcular Altınordu gençlerine karşı

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Otel sahasında basına ve seyirciye kapalı, üç devre halinde oynanan maçı Altınordu 3-2 kazandı.

Kadın ve erkek futbol takımları, özel maçta karşılaştı

"KADIN FUTBOLCULAR OLDUĞUNDAN ÇEKİNDİK"

Altınordu takımından Ersin Poyraz Ersoy yaptığı açıklamada, ikili mücadelelerde karşılarında kadın futbolcular olduğu için çekindiklerini, ancak bugün lig maçlarından farklı bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

"İKİLİ MÜCADELEDE BİRAZ ZORLANDIK"

Çağdaş Şendur ise Avustralya Kadın Futbol Takımı ile karşılaştıkları dostluk maçının keyifli geçtiğini belirterek, "İkili mücadelelerde biraz zorlandık. Avustralya Kadın Milli Takımı'na Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum." diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR MİLİCİC TEŞEKKÜR ETTİ

Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Milicic de Altınordu Kulübü yöneticilerine teşekkür ederek, maç sonrası gerçekleştirdikleri penaltı atışlarının da antrenman açısından çok faydalı olduğunu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ'I YENEREK ŞAMPİYON OLDULAR

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Spor Toto Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi finallerinde Altınordu, dün Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucu mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

ANTALYA'DA 12 GÜNLÜK KAMP

Antalya'da 12 gün kamp yapacak Avustralya Kadın Milli Takımı'nın katılacağı 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ise 7 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.