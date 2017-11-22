Avustralya'yı Dünya Kupası'na taşıyan hoca istifa etti

Yaklaşık 4 yıldır takımın başında bulunan 52 yaşındaki teknik direktör Ange Postecoglou görevinden ayrıldı.

Milli takımda teknik direktörlük görevini 2013 yılında Alman teknik adam Holger Osieck'ten devralan ve Avustralya'ya 2015 Asya Kupası'nı kazandıran Postecoglou, Futbol Federasyonu'nun Sydney'deki binasında düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı.

"BENİM İÇİN ZOR KARARDI"

Honduras'ı elemelerinin ardından sadece 6 gün sonra görevini bırakan Avustralyalı teknik adam, "Bu benim için zor bir karardı." dedi. İstifası, Avustralya'nın Dünya Kupası elemelerinde gruptan direkt çıkamaması sürecinde yaşanan sıkıntılı dönem ve bundan dolayı medyada pozisyonu ile ilgili çıkan spekülasyonlara bağlanan Postecoglou, "Bütün bunlar hem kişisel hem de mesleki olarak beni rahatsız ediyor. Avustralya futbolu için ne kadar önemli bir dönem olduğunun farkındayım. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Kalpten yaptığım bu yolculuğu sona erdirmeliyim." diye konuştu.

Toplantıda duygusal anlar yaşayan Postecoglou'nun teknik direktörlük kariyerine ülke dışında devam etmeyi planladığı öne sürüldü.