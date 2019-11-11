Avusturya, Mert Müldür'ün peşinde

Yaz ayı transfer döneminde üç büyüklerin peşinden koştuğu, fakat 5 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya imza atan Mert Müldür için Franco Foda'nın araya girdiği, tecrübeli teknik adamın yetenekli stopere Avusturya Milli Takım forması giydirmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

MERT MÜLDÜR, ŞENOL GÜNEŞ'İ ARADI

Rapid Wien altyapısından çıkarak A Takıma kadar yükselen, geçtiğimiz sezon BundesLiga ve UEFA Avrupa Ligi'nde 39 maça çıkan Mert Müldür, sergilediği başarılı performansla İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olurken 20 yaşındaki yetenekli stoperin, Serie A'da da 6 maçta görev alması Franco Foda'yı harekete geçirdi.

Daha önce 2 kez Türkiye Milli Takımı'na seçilen, fakat hazırlık maçlarında forma giydiği için hala Avusturya Milli Takım'ında oynama şansı bulunan Mert Müldür'ü sık sık arayan Foda'nın, futbolcuyla birebir görüştüğü ortaya çıkarken Mert'in durumu, Şenol Güneş'e ilettiği ortaya çıktı.

"TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM"

"Türkiye Milli Takımı'nda oynamak istiyorum." diyen Mert Müldür hakkında Şenol Güneş'in atacağı adım merakla beklediği öğrenilirken, tercih edilmemesi halinde oyuncunun kariyerini Avusturya Milli Takımı'nda sürdüreceği bildirildi.