Avusturya, Türkiye'yle farkı kapatıyor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerin aldıkları puanlar, ülkelerin UEFA sıralamasını belirliyor. Bu sıralamayla da takımların Devler Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma veya ön eleme oynama durumları şekilleniyor.

Son dönemde temsilcilerimizin aldığı kötü sonuçlar, ülkemizi UEFA sıralamasında gerilere düşürdü. Hollanda'ya geçilen Türkiye 11. sırada yer alırken, ilk 10'a giremememiz durumunda ise Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme oynaması gerekecek.

AVUSTURA FARKI KAPATIYOR

Ülke sıralamalarındaki yerini korumak için mutlak puana ihtiyacı olan Türk takımları arasında bu sezon oynanan 8 maç sonunda henüz 3 puanla tanışan olmadı.

Ukrayna (31.900), Hollanda (32.750) ve Avusturya (29.925) ile yarış içerisinde olan ve 31.000 puan ile 11. sırada yer alan Türkiye'nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10'da kendisine yer bulması gerekiyor.

Sıralamada bir basamak üstümüzde bulunan Ukrayna'nın temsilcisi Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’yı 2-1 yenerek 3 puan aldı. Ukrayna’nın diğer temsilcileri Dinamo Kiev ve Oleksandria ise Avrupa Ligi’nde haftayı 1'er puanla kapattı.

Avusturya ile Türkiye arasında sadece 1075 puan fark kaldı. Avusturya takımları ise bu sezon temsilcilerimize göre çok formda. Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'un 1 galibiyeti, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Lask Linz'in 1 galibiyeti, Wolfsberger'in ise 1 galibiyet 1 beraberliği bulunuyor.