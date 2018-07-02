Avusturya'da gülen Max Verstappen

Formula 1'de sezonun dokuzuncu mücadelesi, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,318 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, startta 4'üncülüğe kadar geriledi.

Devamında 2'nciliğe yükselen Bottas, 14. turda yaşadığı hidrolik sorunu yüzünden yarış dışı kaldı. Olayın ardından başlatılan sanal güvenlik aracı uygulamasını fırsat bilen Red Bull ve Ferrari pilotları "pit stop" yaparken, lider Lewis Hamilton (Mercedes) pistte kaldı. 26. turda Hamilton'ın da "pit stop"unu gerçekleştirmesiyle liderlik, Red Bull'dan Max Verstappen'e geçti.

Hollandalı sürücüyü, takım arkadaşı Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen (Ferrari), Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel (Ferrari) izledi. Raikkonen'in 38. turda geçtiği Ricciardo, lastiklerindeki aşınma sebebiyle "pit stop" yapmak zorunda kaldı. Bu sırada Vettel de Hamilton'u geçerek 3. sıraya yerleşti. Ricciardo 55, Hamilton da 64. turda otomobillerinde meydana gelen arızalar nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

Kalan turlarda yerini korumayı başaran Verstappen, bu sezon ilk, kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı. Verstappen'in 1.5 saniye arkasındaki Raikkonen 2'nci, liderden 3.1 saniye sonra bitişe gelen Vettel ise 3. oldu. Bu sonuçla puanını 146'ya çıkaran Vettel, şampiyona liderliğine yükseldi. Alman sürücüyü, 145 puanla Hamilton ve 101 puanla Raikkonen takip etti. Sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 8 Temmuz'da yapılacak.

İLK 10

Avusturya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

2. Kimi Raikkonen (Ferrari)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

5. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

6. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Fernando Alonso (McLaren-Renault)

9. Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

10. Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Sebastian Vettel (Almanya): 146 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 145

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 101

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 96

5. Max Verstappen (Hollanda): 93

TAKIMLAR KLASMANI

1. Ferrari: 247 puan

2. Mercedes: 237

3. Red Bull: 189

4. Renault: 62

5. Haas: 49