Avusturya'da gündem Veli: Vatandaşlıktan çıkarın

Avrupalıların, ülkemizin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na tepkileri devam ediyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan ya da futbol hayatını sürdüren sporcularımızın harekata destek olmasına, açık açık karşı çıkılıyor.

Son olarak Veli Kavlak'ın, Avusturya vatandaşlığından çıkarılması gerektiği ifade edildi.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARIN"

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Veli Kavlak, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Avusturyalıların zoruna gitti.

30 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından, "Allah'ın izniyle askerlerimiz zafer elde edecek, Türk halkı sizin yanınızda" paylaşımında bulunmuştu.

Avusturya'da Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer, Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan Veli Kavlak'ın, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için "vatandaşlıktan çıkarılması" gerektiği yönünde skandal bir açıklama yaptı.

Hofer, "Avusturya Milli Takımı'nı temsil etmiş bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Bu adamın Avusturya'da işi yok. Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Bu durum, Türklerin entegre olmayı reddettiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.