Avusturya'da pole pozisyonu Leclerc'in

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Fenerbahçe'den Muriç için Ç.Rizespor'a yeni teklif

Fenerbahçe, Vedat Muriç için Ç.Rizespor'a 2.5 milyon euro + Berke Özer ve Barış Alıcı'yı bu iki oyuncunun yanı sıra Alper Potuk ya da Sadık Çiftpınar ikilisinden birini vermeyi teklif etti.