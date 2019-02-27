Awaziem, Fenerbahçe galibiyetine inanıyor

Seri galibiyetlere rağmen alt sıralardan henüz kurtulamadıklarını ve hafta sonu Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceklerini hatırlatan Awaziem, Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki mücadelenin takdiri hak ettiğini kaydetti.

Ligin ikinci yarısında oynadıkları 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan Awaziem, Fenerbahçe maçının hikayesinin farklı olacağını anlatarak, şöyle devam etti: "Fenerbahçe büyük bir takım. Kesinlikle çok zor bir maç olacak. Biz turistik amaçlı değil üç puan için gidiyoruz. Bunu yapabileceğimizi biliyorum. Ligin ikinci yarısının başında neler yapabileceğimizi gösterdik. Fenerbahçe'yi de yeneceğimize inanıyorum. Bu bizim için bir adım olmayacak. Herhangi bir maç gibi oynayacağız. Son derece hazır odaklanmış maça çıkacağız. Üç puanı almak istiyoruz."

Awaziem, hedefinin her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak olduğuna değinerek, "Amacım forvet oyuncularına gol attırmamak. Burada olduğum müddetçe mücadeleden korkmadan, kimseden çekinmeden ve geri adım atmadan takımım için her şeyi yapmaya gayret edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.