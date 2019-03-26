Aydın Büyükşehir Belediyespor, kupa için sahada

1 İbrasızlık kararı Fatih Terim'in sözleşmesini etkiledi Genel kurulun ardından Fatih Terim'le sözleşme imzalamak isteyen Galatasaray'da yönetimin ibra edilmemesi planları suya düşürdü.

2 Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf Liverpool'un golcüsü Salah annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasını yayınladı. Annesi, bir kızın Salah'a sarıldığı fotoğrafa, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" şeklinde yorum yaptı.

3 Galatasaray'ın başkan adayları Galatasaray'da ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, mahkemeye gideceğini açıkladı. Ancak seçimin kaçınılmaz olduğunu düşünen muhalifler şimdiden hazırlara başladı.

4 Jusuf Nurkic'in bacağı kırıldı NBA'de Portland Trail Blazers ile Brooklyn Nets arasındaki mücadelede, Portland'ın Bosnalı pivotu Jusuf Nurkic'in bacağı kırıldı.

5 Mustafa Cengiz, ibra edilmeyen üyeleri değiştirecek Galatasaray Yönetimi, genel kurulda ibra edilmeyen Denetim Kurulu'nu değiştirerek mahkemeyi kazanmayı amaçlıyor.

6 Skrtel'in yerine Mina geliyor Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'in yerine Everton'dan Mina'yı kiralamak için çalışmalara başladı.

7 Şenol Güneş'in farkını anlatan karikatür Şenol Güneş'in gelişiyle A Milli Takım eski coşkulu günlerine döndü. 2 maçını da kazanan Milliler, Lucescu dönemine göre bambaşka bir görüntüye büründü.

8 A Milli Takımımızın grubunda son durum 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan A Milli Futbol Takımımız, Fransa'yla birlikte 6 puanla zirveyi paylaştı.

9 Şenol Güneş: Biz iyi bir futbol takımıyız, araba değiliz A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova galibiyetinin ardından ilk 2 maçı da istedikleri sonuçlarla bitirdiklerini söyledi.