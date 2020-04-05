Aydın Yılmaz: O golleri atsam, kupayı erken kaldıracaktık

TRT Spor'da yayınlanan bir programa katılan Aydın Yılmaz, Çekya 1'inci Ligi'nin değişik bir sistemi olduğunu ve 16 takım ile oynadıklarını belirtti.

Aydın Yılmaz, lig bittikten sonra yine zirvedeki takımlar ile alttaki takımların kendi arasında kurulan gruplarla ligde kalma ve şampiyonluk turu maçları yaptığını söyledi.

''O GOLLERİ KAÇIRMASAM, KADIKÖY'DE KUPAYI KALDIRAMAYACAKTIK''

Programın sunucusu Siyamend Kaçmaz'ın bir dönem Türkiye'de de böyle bir sistem uygulandığını hatırlatması üzerine Aydın Yılmaz, o dönem Fatih Terim ile yaşadığı ilginç bir anısını şöyle anlattı:

"O sene şampiyon olmuştuk, Süper Final koydular yine şampiyon olduk. Süper Final'de kendi evimizde Fenerbahçe ile oynadığımız maç vardı. Hatta sana da maç biletleri yollamıştım hatırladın mı? O maçta çok gol kaçırdım sonra antrenmanda Fatih hoca bana; 'o golleri atsaydın şimdi antrenman yapmıyorduk, şampiyonluğu kutluyorduk' demişti. Ama golleri kaçırmam şuna vesile oldu; Kadıköy'deki maçta kupayı kaldırma fırsatı yakaladık. Kadıköy'de o tarihi kupayı kaldırdık. Golleri kaçırmasaydım önceden kaldıracaktık kupayı.''