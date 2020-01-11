Aydın Yılmaz Pribram'da

Aydın Yılmaz, futbol kariyerini Çekya'da sürdürecek.

ANTRENMANDA DENENDİ

Sakaryaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu, bir süredir Pribram ile antrenmanlara çıkıyordu.

Deneme sürecinin ardından oyuncuyla sözleşme imzalandı. Yılmaz kariyerini Çekya ekibinde sürdürecek.

Galatasaray altyapısında yetişen ve uzun süre sarı-kırmızılı formayı giyen Aydın kariyeri boyunca Manisaspor, Başakşehir, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Adana Demirspor'da top koşturdu.

ERDİ ŞEHİT DE AYNI TAKIMA TRANSFER OLDU

Öte yandan Sakaryaspor'dan ayrılan 23 yaşındaki orta saha Erdi Şehit de Pribram'a transfer oldu. Genç futbolcu da Aydın Yılmaz'la birlikte deneniyordu.

Pribram takımı Çekya Ligi'nde 20 hafta sonunda topladığı 13 puanla son sırada bulunuyor.