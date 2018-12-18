Ayew: Büyük kulübüz ve bunları yapmamalıyız

Geçen günlerde teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta BB Erzurumspor'u ağırladı.

2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertliler mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Maç sonrasında açıklamalar yapan Andre Ayew, "Çok üzgünüz. Tribünde bir taraftarın düştüğü haberini aldık, ona geçmiş olsun. İyi başladık, golleri bulduk ama ritmi koruyamadık. İkinci yarı yediğimiz gol özgüvenimizi kırdı. Üçüncü golü atamadık. Kendi sahamızda oynuyorsak, bu akşam yaptığımızı yapmamalıyız. Büyük bir kulübüz ve bunları yapmamalıyız. Kafamızı yukarı kaldırmalıyız çünkü artık çok fazla olmaya başladı bu durum." dedi.