Ayew de gitti

Geçen sezon başında Swansea City'den büyük umutlarla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Andre Ayew'in Fenerbahçe macerası kısa sürdü.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDIM"

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ayew, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak. Tüm taraftarlara, kulübe ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu kulüpten edindiğim tecrübelerle ayrılıyorum. Bizim için çok zor bir yıldı ama sezonu güçlü bitirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

5 GOL 2 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Ayew, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Daha önce Slimani, Benzia, Valbuena ve Neustadter de Fenerbahçe'ye veda etmişti.

Öte yandan İspanyol forvet Soldado'nun İnstagram paylaşımı "eşyalarını topladı, o da gidiyor" yorumlarına neden oldu.