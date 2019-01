Ayew: F.Bahçe'nin durumu planlarımdan daha önemli

Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'de Ganalı oyuncu Andre Ayew, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenledi.

Sarı-lacivertli oyuncu, kamp sürecinin gayet iyi gittiğini belirterek, çok çalıştıklarını ifade etti. Yeni bir döneme başladıklarını ve bu döneme iyi bir şekilde hazırlanma gayreti içerisinde olduklarını anlatan Ayew, herkesin mutlu olabilmesi için büyük bir çaba gösterdiklerini bildirdi.

FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM

Ayew, daha iyi bir noktaya gelebilmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum benim kişisel planlarımdan çok daha önemli. Zor bir durumdayız. Takımımızla beraber bu zor durumu değiştirmeliyiz." dedi.

Ayew, şöyle devam etti: "Fenerbahçe'de olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. İçinde bulunduğumuz an en önemli an. Her şeyden önce içinde bulunduğumuz durumu değiştirmek zorundayız. Daha çok çalışacağız. Şu ana kadar yaptıklarım taraftarlarımız ve başkanımız tarafından takdir görüyorsa bu beni mutlu eder. Yapabileceklerimin tamamını gerçekleştirmiş değilim. Daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Elimden gelenin tamamını sahaya yansıtmaya gayret edeceğim. Kesinlikle kendimi burada çok iyi hissediyorum. Bu kulübü çok seviyorum ve buraya adapte olduğumu düşünüyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Evet kiralık oyuncuyum, hep bu şekilde konuşuluyor ama bu kulübün formasını giydiğiniz anda artık o kulübün parçasısınızdır. Kiralık ya da bonservisinizin o kulüpte olması hiç fark etmez. O formaya layık olmak zorundasınız. Gelecekte neler olacağını bilemeyiz. O yüzden gelecekle ilgili bir şey söyleyemem."