1 Ronaldo'nun para cezası onandı İspanya Vergi Dairesi, vergi kaçırdığı belirlenen Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo ile mahkeme arasında varılan anlaşmaya onay verdi. Ronaldo ceza olarak 18.8 milyon euro ödeyecek.

2 Ayew Fenerbahçe için İstanbul'da Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew, sağlık kontrolü ve imza atmak için Ali Koç'un uçağıyla İstanbul'a geldi.

3 Gomis'ten Ayew'e: Florya'da buluşalım Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew'e sarı-kırmızılı takıma gelmesi için çağrıda bulundu.

4 Trabzonspor, Ersun Yanal'a 10 milyon TL ödeyecek Ersun Yanal, sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle Trabzonspor'a açtığı davayı kazandı.

5 Cocu'nun sisteminde kilit isim Elif Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, sarı-lacivertli ekibe oynatmak istediği futbolun en önemli adamı olarak Elif Elmas'ı görüyor.

6 Beşiktaş'a Şilili stoper Beşiktaş, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen Enzo Roco ve kulübüyle her konuda anlaştı. Şilili futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

7 Cüneyt Çakır: VAR adaleti getirecek Dünya Kupası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem sisteminin Türkiye'de adaleti sağlayacağını ifade etti.

8 Gattuso, Silva'yı Galatasaray'a önerdi Fatih Terim'le sık sık görüşen Milan Teknik Direktörü Gattuso, Andre Silva'yı Galatasaray'a kiralayabileceklerini ifade etti.

9 Selçuk İnan'a Mısır takımı talip oldu Suudi iş adamı Turki Al al-Sheikh tarafından satın alınan Mısır'ın Pyramids FC takımı, Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euroluk teklif yaptı.