Ayew Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin bu yaz ilk yabancı transferi Ganalı Ayew oldu. Swansea'den 1 yıllığına kiralanan futbolcu İstanbul'a geldi.
ALİ KOÇ'UN UÇAĞIYLA GELİYOR
Sarı-lacivertli ekibin satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiraladığını Ayew, dün Fenerbahçe'nin resmi sitesinden açıklanmıştı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew İstanbul'a geliyor - İZLE
Ayew, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde İstabul'a inen yıldız futbolcu için yarın imza töreni düzenleneceği ifade edildi.
3.2 MİLYON EURO ALACAK
Öte yandan Ayew'in Fenerbahçe'de yıllık 3.2 milyon euro alacağı belirtildi. Sarı-lacivertli ekip Swansea'ye 1 yıllık kiralama bedeli olarak da 1.5 milyon euro ödeyecek.