Ayew: Gerçek Ayew'i yakında göstereğim

Fenerbahçe'nin Swansea'den 1 yıllığına kiraladığı Andre Ayew, gelecekten çok umutlu.

Bu sezon kadroda değişime giden Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı önemli isimlerden biri de Andre Ayew. Ganalı futbolcu, Phillip Cocu'nun sahada güvendiği isimlerin başında geliyor. Ancak, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında beklentilerin altından kalan Ayew, eski formunu yakalayacağını belirtti.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KATKI VERECEĞİM

İyi bir başlangıç yapamadığını kabul eden ve bunu da adaptasyon sürecine bağlayan Ayew'in, "Kulübün potansiyeli üst düzeyde... Premier Lig'de bile bu seviyede takımların sayısı çok az. Takımda çok iyi oyuncular var. Yönetimin de verdiği destek çok iyi... Bu harika taraftarın önünde oynamak bana guru veriyor... Transfer olduktan sonra tam olarak görev aldığım maçlarda tam olarak istediğim gibi başlayamadım. Ancak önümüzdeki haftalarda gerçek Ayew'i herkese göstereceğim. Çok çalışacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Şampiyonluk içen gereken katkıyı vereceğime herkes emin olsun" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.