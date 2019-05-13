Ayew ile yollar ayrılıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ç.Rizespor maçı sonrası dolaşan şike söylentilerine cevap verdi. Cengiz, "Şampiyonluk yarışına en ufak bir hile katmadık" dedi.

6

Aykut Kocaman: Lige artık 'Güçlüler Ligi' denilsin

Aykut Kocaman, Ç.Rizespor-Galatasaray ve Konyaspor-Trabzonspor maçlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Tercübeli teknik adam, "Futbolun kara günü bugün de devam etti" dedi.