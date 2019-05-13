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Ayew ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe yönetimi, Ayew ile yola devam etmeme kararı aldı. Son haftalarda ıslıklanan Ganalı futbolcu, Swansea’ye geri dönecek.

Ayew ile yollar ayrılıyor
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Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Andre Ayew, bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

Çıktığı 36 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapan Ganalı futbolcu, son haftalarda iyice taraftarın tepkisini çekmeye başlamıştı.

YİNE ISLIKLANDI

Akhisarspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan 30 yaşındaki futbolcu, topu her ayağına aldığında ıslıklandı.

İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR

Ayew'in taraftarla olan bağının koptuğunu düşünen sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcuyla yola devam etmeme kararı aldı.

Ayew sezon sonunda Swansea'ye geri dönecek.

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